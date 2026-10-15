ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda New York eyaletinin Malta kentinde iki yeni yarı iletken üretim tesisi kurulmasına yönelik 21 milyar dolarlık yatırım planına değinerek, söz konusu yatırımın New York'ta yüksek ücretli 27 bin inşaat ve tedarik zinciri işi ile ilave binden fazla yüksek vasıflı üretim işi yaratacağını belirtti.

Trump, “Benim yönetimimde Japonya 21 milyar dolarlık yatırımın sermayesini sağlayacak.

Anlaşma, Amerikan sanayi altyapısını yeniden canlandırmak, yüz binlerce ücretli istihdam yaratmak, ülkenin ulusal ve ekonomik güvenliğini güçlendirmek amacıyla yaptığım tarihi ticaret anlaşmalarının bir sonucu.

ABD Ticaret Bakanlığı silikon fotonik, silikon germanyum ve ileri paketleme teknolojilerine 955 milyon dolar yatırım yapacak. Bu, toplam yatırımlarımızı 1,63 milyar dolara çıkarıyor ve şu anda ABD hükümetinin payının değeri 2 milyar doların üzerinde. Hibeleri Amerika için paraya dönüştüren ilk yönetim biziz” ifadelerini kullandı.