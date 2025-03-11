ABD Başkanı Donald Trump'tan Kanada'yla aralarındaki 'ticaret savaşı'nı kızdıracak yeni bir talimat geldi.
Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25'ten yüzde 50'ye kadar ek vergi getirilmesi talimatını verdi.
Trump, Ontario'nun geri adım atmadığı takdirde Kanada'daki otomobil üretim endüstrisini "kalıcı olarak kapatacağını" belirtti. 2 Nisan'da Kanada'nın otomobil sektörüne tarifeler uygulamakla tehdit etti.
Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'den açıklama yapan Trump'ın açıklamaları şu şekilde:
"Ticaret Bakanı'na Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25'ten yüzde 50'ye kadar ek vergi getirilmesi talimatı verdim. Bu yarın sabah yürürlüğe girecek.
Kısa süre içerisinde elektrik konusunda ulusal acil durum ilan edilecek. Diğer gümrük vergileri düşürülmezse, 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan tarifeler büyük ölçüde artacak."