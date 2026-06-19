ABD Başkanı Donald Trump, New York Times’a Venezuela hakkındaki görüşlerini aktardı. Trump, ülkenin ABD’ye katılarak 51. eyalet haline gelmesinin “ciddi bir ihtimal” olduğunu ifade etti. Trump, “Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir ve ben onu yönetmek için bir vali atayacağım” sözleriyle dikkat çekti.

40 TRİLYON DOLARLIK PETROL REZERVİ

Trump, Venezuela’daki “40 trilyon dolarlık” petrol rezervinin önemine yeniden işaret ederek, ülkenin enerji kaynaklarının ABD için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

ŞUBAT AYINDA DA BENZER AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı’nın bu yöndeki söylemleri daha önce de gündeme gelmişti. Trump, Şubat ayında Washington DC’de yaptığı bir konuşmada Grönland, Kanada ve Venezuela’ya ilişkin benzer değerlendirmelerde bulunarak, “Grönland’ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

'İYİ İLİŞKİLER' VURGUSU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2 Ocak’ta Caracas’taki evinden kaçırılarak ABD’ye götürülmesinin ardından Washington ile Caracas arasında yeni bir diplomatik süreç oluşurken, Trump yönetimi döneminde Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez ile temasların sürdüğü ve iki tarafın zaman zaman “iyi ilişkiler” vurgusu yaptığı belirtiliyor.