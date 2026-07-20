İspanya Milli Takımı, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New Jersey Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası final maçında Arjantin'i mağlup ederek şampiyon oldu. ABD Başkanı Trump ve FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası töreninde yer aldı.

ZORLA KAREDE KALDI

Trump ve Infantino hakemlere ve iki takımın oyuncularına madalyalarını takdim etti. İspanya'nın kupayı kaldırma anında ise Trump’ın hareketi gündem oldu.. ABD Başkanı Trump, İspanya’nın kupa kaldırma fotoğrafında olmaması gerekirken ısrarla fotoğrafta kaldı. FIFA başkanı Trump’ı çekmeye çalışsa da Trump karede kaldı.