NBA'de yeni sezonun açılış gününde New York Knicks ile Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde geleneksel olarak okunan ABD Ulusal Marşı seremonisi sırasında yaşananlar, spor ve siyaset dünyasını bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Philadelphia 76ers formasıyla ilk resmi müsabakasına çıkan efsane basketbolcu LeBron James'in, marş çalındığı esnada saygı duruşunda durmak yerine kollarını sallayarak ısınma hareketlerini sürdürdüğü ve şut atma hareketleri yaptığı kameralara yansıdı. Yıldız oyuncunun seromoni anındaki bu tavrı kısa sürede tartışma konusu oldu.

TRUMP'TAN ÇOK SERT ÇIKIŞ

Görüntülerin ardından tepkisini dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, LeBron James'i doğrudan hedef alarak ağır ifadeler kullandı. Yıldız oyuncunun milli değerlere hakaret ettiğini savunan Trump, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal marşımız okunurken LeBron James ülkemize saygısızlık ediyor. LeBron James, Amerikan bayrağı ve ülkemizin temsil ettiği tüm değerler uğruna hayatını kaybeden o büyük Amerikalı savaşçılardan ve kahramanlardan derhal özür dilemeli."

MARŞ HASSASİYETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Spor müsabakalarındaki marş seremonileri sırasında sporcuların duruşu ve protestoları, Donald Trump'ın geçmişten bu yana en sert tepki gösterdiği konuların başında geliyor. Trump, Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) mücadele eden Philadelphia Eagles oyuncularının marş esnasında ayakta durma zorunluluğuna karşı çıkması üzerine, 2018 yılında Super Bowl şampiyonu olan takımın Beyaz Saray'a yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmişti. Uzun yıllardır toplumsal konularda karşı karşıya gelen Trump ile LeBron James arasındaki gerilim, yaşanan bu son hadiseyle birlikte yeniden tırmandı.