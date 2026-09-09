The Washington Post tarafından elde edilen belgelere göre, 80 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki bazı genç kadın çalışanlarına nakit hediyeler verdiğini ortaya çıkardı.

Açıklanan belgelerde Trump’ın; 35 yaşındaki Natalie Harp, 31 yaşındaki Margo Martin ve 26 yaşındaki Chamberlain Harris’e verdiği 45’er bin dolarlık ödemeler “Tatil İçin Nakit Hediye” olarak listelendi.

Bu miktar, söz konusu çalışanların her birinin 150 bin dolarlık yıllık maaşının yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Belgeler ayrıca Trump’ın, Oval Ofis operasyonları direktörü Walt Nauta’ya da 20 bin dolar nakit verdiğini gösteriyor.

Mar-a-Lago’daki gizli belgelerin uygunsuz kullanımıyla ilgili federal iddianamede Trump ile birlikte sanık olarak yer alan Nauta, mevcut görevinde 175 bin dolar maaş alıyor.

HEDİYELER YASALARA UYGUN OLMAYABİLİR

Söz konusu ödemelerin ardından bazı etik uzmanları, hediyelerin yasalara aykırı olabileceğini belirtti. George W. Bush yönetiminde Beyaz Saray etik avukatı olarak görev yapan Richard Painter, federal çalışanların maaşlarına hükümet dışından ek ödeme yapılmasını engelleyen yasaya dikkat çekti.

Painter, Post’a yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray’da hükümet hizmetinde bulunmalarını finansal açıdan kolaylaştırmaya çalıştığı açıkça görülüyor. Bunu yapamazsınız” dedi.

Obama yönetimindeki Hükümet Etik Ofisi Vekil Direktörü Don Fox ise herhangi bir yasanın çiğnenip çiğnenmediğinin net olmadığını ifade etti.

Yine de Fox, “Bana bu kadar büyük bir hediye veren kişiye karşı kendimi gerçekten rahatsız hissetmek ile ona borçlu hissetmek arasında bir yerde hissederdim” değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post, federal hükümette alt kademedeki çalışanlara bu kadar yüksek miktarlarda ödeme yapılmasına dair başka bir örnek gösterilemediğini aktardı.

TUTKUYLA YAZDIĞI MEKTUPLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hediye alan isimlerden Margo Martin, 2019 yılında Beyaz Saray basın ekibine katılmış ve Trump görevde değilken onun basın sekreterliğini yürütmüştü. Martin şu anda iletişim danışmanı olarak görev yapıyor.

Trump’ın ilk döneminde “ABD'nin Resepsiyonisti” olan Chamberlain Harris ise yürütme asistanlığı görevini sürdürüyor.

Trump’a haberleri gösteren, internet aramaları yapan ve Truth Social paylaşımlarına yardımcı olan Natalie Harp ise Trump’ın “canlı yazıcısı” olarak tanınıyor.

Harp’ın başkana olan yakınlığı, 2023 yılında Trump ile İskoçya ve İrlanda’ya yaptığı geziler sırasında ya da sonrasında yazdığı iki mektubun Daily Beast tarafından yayımlanmasıyla gündeme gelmişti.

Harp mektuplarından birinde “Benim için önemli olan tek şey sensiniz” ve “Sizi asla hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Harp’ın yazışmalarında, Trump’ın sosyal medya tarzına benzer şekilde kelimelerin rastgele büyük harfle yazılması dikkat çekiyor.

Örneğin Harp aynı cümle içinde Trump’tan “Bu Hayattaki Koruyucum ve Muhafızım” diye bahsediyor.