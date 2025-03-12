ABD Başkanı Trump, Batı Yakası ormanlarında istilacı tür sayılan 450 binden fazla çizgili baykuşun öldürülmesini istiyor. Oregon eyaletinden bazı kongre üyeleri ise maliyeti 1.3 milyar doları aşabilecek bu çılgın ölüm planının iptali için düğmeye bastı...

Plan, ilk olarak nesli tükenme tehlikesinde olan daha küçük benekli baykuşları korumak amacıyla ortaya atılmıştı. AP'nin haberine göre Cumhuriyetçi Temsilci Troy Nehls ve Demokrat Temsilci Sydney Kamlager-Dove'un başlarını çektiği 19 milletvekili, bu planın 'son derece pahalı' olacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Milletvekillerine göre kuş başına 3 bin dolar maliyeti olan uygulama için kasadan 1.3 milyar doların üzerinde para çıkması gerekebilir...

Federal yetkililere göre 1970'lerden itibaren Pasifik Kuzeybatısı'nda çizgili baykuşların sayısı hızla arttı. Kayda geçen benekli baykuş sayısı 7 bin 100 iken; çizgili baykuşların sayısı 100 bini aşmış durumda. Bilim insanları ise benekli baykuşların sayısının artırılması için çizgili baykuşların öldürülmesinin çözüm olup olmadığı konusunda net değil...