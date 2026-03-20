ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO ülkelerine yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- NATO, biz olmadan kağıttan bir kaplan. NATO, İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemedi. O mücadele askerî olarak kazanıldı. Onlar için neredeyse hiç tehlike yokken, yüksek petrol fiyatlarından şikâyet ediyorlar. Ama Hürmüz Boğazı'nın açılması için yardım etmek istemiyorlar. Bu basit bir askerî manevra ve petrol fiyatlarının yükselmesinin tek nedeni. Korkaklar, bunu asla unutmayacağız.