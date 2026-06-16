G-7 zirvesinde Katar heyetiyle bir araya geldikten sonra gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'i ağır eleştiri topuna tuttu.

İsrail ordusunun Lübnan'a olan saldırılarını eleştiren Trump, "Netanyahu Lübnan konusundadaha sorumlu davranmalı" yorumunu yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarını eleştiren Trump "Birini aradığınızda her seferinde bir apartmanı yerle bir etmenize gerek yok. O binalarda pek çok insan yaşıyor ve hepsi de Hizbullah üyesi değil, bunu size garanti edebilirim" dedi.

Konuşmasına devam eden Trump "Eğer İsrail Lübnan'da herkesi öldürmeden hareket edemiyorsa, belki de Suriye devreye girip harekete geçmelidir. Netanyahu'ya kızgın değilim, aramızda harika ilişkiler vardı, ama artık Lübnan konusunda daha sorumlu davranması gerekiyor" dedi.

Trump, açıklamasının sonuna doğru sert bir hatırlatma yaparak "ABD olmasaydı, İsrail de olmazdı. İsrail'deki tüm akıllı kişiler bunun farkında" ifadelerini kullandı.

'2. AŞAMAYA GELİYORUZ'

İran'la imzalanan mutabakat zaptını son derece adil olduğunu ve barış anlaşması için ikinci evreye geçildiğini ifade etti.

Yeniden nükleer meseleye değinen Trump, "İran'ın asla nükleer silah elde etmeyeceğini" yineledi ve "İran nükleer silah elde ederse cehennemin kapılarını açacağız" dedi.

Trump, ayrıca İran'daki kilolarca zenginleştirilmiş uranyuma değinerek "psikolojik olarak, uranyumu İran'ın elinden almak istiyoruz" dedi.

Lübnan'daki savaşa da değinen Trump, savaşın "küçük" olduğunu ifade etti ve İran'la anlaşmayı bozmayacağını belirtti.

ABD Başkanı, İsrail'in saldırılarını "hiç beğenmediğini Netanyahu'ya ilettiğini" de ekledi.