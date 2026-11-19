ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından ABD'ye dönüş yolunda uçakta Axios haber platformuna telefonla konuştu. İran'la ilgili gelişmeleri değerlendiren ABD Başkanı, şu aşamada herhangi bir karar vermek için acele etmeyeceğini vurguladı.

'YILBAŞINDAN SONRA GÖRECEĞİZ'

Trump konuya ilişkin açıklamasında, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN BASKISI SÜRÜYOR

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir askerî operasyon için ABD yönetimine baskı yaptığı bir dönemde geldi.