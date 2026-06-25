İsrail basınında yer alan habere göre, New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan ve Trump’ın siyasi dönemini konu alan kitapta, Eylül 2025’te gerçekleşen bir telefon görüşmesinde Trump’ın Netanyahu’ya ABD destekli Gazze ateşkesini kabul etmesi yönünde baskı yaptığı ileri sürüldü.

‘HERKES SENDEN BIKTI’

Kitaba göre Trump, görüşme sırasında Netanyahu’ya, “Herkes senden bıktı, Bibi. Tüm Yahudiler senden bıktı. Bu görüşmedeki iki Yahudi bile senden bıktı” sözlerini sarf etti.

GERİ ADIM ATILMAYACAK

Aynı görüşmenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında, ABD’nin Gazze’de ateşkes ve yeniden inşa planlarını hızlandırmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleştiği aktarıldı. İddiaya göre Trump, Netanyahu’ya ABD tarafından önerilen ateşkes planından geri adım atılmasına izin verilmeyeceğini de net bir şekilde iletti.

‘EN İYİ DOST BENİM’

Trump’ın görüşmede ayrıca, "İsrail'in sahip olduğu en iyi dost benim," ifadelerini kullanarak Netanyahu’ya destek mesajı verdiği, ancak aynı zamanda uluslararası baskıya dikkat çektiği belirtildi.

‘DOLANDIRICI’

Kitapta yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise, Trump’ın Netanyahu’yu daha önceki bir dönemde “dolandırıcı” olarak nitelendirdiği yönünde oldu. Bu ifadelerin, iki lider arasındaki ilişkide zaman zaman ciddi gerilimler yaşandığını gösterdiği öne sürüldü.

‘SEN TAM BİR DELİSİN’

Axios tarafından aktarılan başka bir telefon görüşmesinde ise Trump’ın, İsrail’in bölgesel politikaları nedeniyle Netanyahu’ya sert tepki gösterdiği iddia edildi. Bu görüşmede Trump’ın Netanyahu’ya yönelik olarak, "Sen tam bir delisin. Ben olmasaydım hapiste olurdun. Seni kurtarıyorum. Şimdi herkes senden nefret ediyor. Bu olay yüzünden herkes İsrail'den nefret ediyor" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

‘NE HALT EDİYORSUN?’

Aynı kaynaklara göre Trump, bazı anlarda Netanyahu’ya doğrudan tepki göstererek, “Ne halt ediyorsun?” diye soruyor.

‘EN İYİ AİLELERDE BİLE GÖRÜLEBİLECEK NİTELİKTE’

İddialara rağmen Netanyahu cephesi ise söz konusu gerilimleri reddederek, yaşananları “taktiksel anlaşmazlıklar” olarak değerlendiriyor. Diğer taraftan İsrail Başbakanı’nın, Trump ile ilişkisini “en iyi ailelerde bile” görülebilecek türden fikir ayrılıkları olarak tanımladığı aktarıldı.