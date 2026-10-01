ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisinin bu ayki sayısının kapağında yer aldı. Böylece derginin kapağında bugüne kadar en fazla yer alan isim olduğunu belirten Trump, röportajında İran ve İsrail başta olmak üzere gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

‘İRAN HER ŞEYİNİ KAYBETTİ’

İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuşan Trump, ABD'nin operasyonları sonucunda İran'ın ciddi şekilde zayıflatıldığını savundu. Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini öne süren Trump, kendisinin de "gerçek bir anlaşma" istediğini söyledi.

İran'ın saldırılara Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vermesinden endişe edip etmedikleri sorulan Trump, bu tehdidin artık etkisini yitirdiğini savundu.

Trump, İran'ın geçmişte Hürmüz Boğazı üzerinden tehdit oluşturduğunu ancak ABD'nin bu tehdidi "temelden ortadan kaldırdığını" ifade etti.

‘İRAN'I ORTADAN KALDIRARAK DÜNYAYA BARIŞ GETİRDİK’

Geçen hafta İran'ı "ortadan kaldıracaklarını" söyleyip söylemediği sorulan Trump, bu ifadesinin arkasında durdu. Trump, "Evet, bunu yapacağım, bu mümkün" dedi.

"Kendisini barış başkanı olarak tanımlayan birinin bir halkı yok edebileceğini nasıl söyleyebildiği" yönündeki soruya ise Trump, İran'ın ortadan kaldırılmasının dünyaya barış getirdiğini savunarak yanıt verdi.

İran'ın sunduğu ateşkes teklifini neden kabul etmediği de sorulan Trump, teklifin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını içerdiğini ancak kendilerine sunulan önerinin yeterli olmadığını söyledi.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR ARTABİLİR Mİ?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların artırılıp artırılmayacağı sorulan Trump, bunun mümkün olduğunu belirtti.

ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberleri ise reddeden Trump, bazı mühimmat türlerinde seviyelerin diğerlerine kıyasla daha düşük olduğunu kabul etti. Ancak orta ve orta-üst sınıf mühimmat seçeneklerinde ABD'nin güçlü durumda olduğunu ve bu kapasitenin şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını savundu.

NETANYAHU SORUSUNA DOĞRUDAN DESTEK VERMEDİ

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırıları öncesinde uyarıldığı yönündeki haberler hakkında da konuştu. Bu iddiayı ilk kez duyduğunu belirten Trump, Netanyahu'nun saldırı konusunda önceden bilgi sahibi olması halinde insanları alarma geçireceğini düşündüğünü söyledi.

İsrail'deki seçimlerde Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda ise Trump, artık siyasetle ilgilenmediğini söyleyerek doğrudan destek açıklaması yapmadı.

Soru yeniden yöneltildiğinde Trump, önceliğinin İsrail'in kendisini savunmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.

'İSRAİLİN YÜZDE 99'U BENİ SEVER'

Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un seçimi kazanması halinde nasıl bir tutum takınacağı sorusuna da Trump, Eisenkot hakkında kötü şeyler duymadığını söyleyerek yanıt verdi.

Trump ayrıca Netanyahu'nun geçmişte birçok kez siyasi olarak gözden çıkarıldığını ancak buna rağmen ayakta kaldığını savunarak, "Ben olsam Bibi'yi hafife almazdım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı son olarak İsrail'deki popülaritesine ilişkin de konuşarak, İsraillilerin yüzde 99'unun kendisini sevdiğini iddia etti.