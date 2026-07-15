ABD Başkanı Donald Trump'tan Netanyahu' için dikkat çeken bir çıkış geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla 9 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığını azaltmasını ve Lübnan'dan çekilmeye başlamasını istediği öne sürüldü.

Axios'ta yer alan haberine göre Trump yaptığı görüşmede, "İsrail ordusunun Suriye'deki varlığının gerilime yol açtığını ve çatışma riskini artırabileceğini" söyledi.

Netanyahu'ya, "Orada sizi istemiyorlar. Güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız." dediğini, aynı değerlendirmeyi Lübnan için de dile getirdiğini aktardı.

Trump yönetiminin, İsrail ve Suriye arasında güvenlik anlaşması için girişimlerini sürdürdüğünü ileri süren yetkililer İsrail'in isteksiz olduğunu iddia etti.