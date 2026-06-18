ABD Başkanı Donald Trump, İsrail devlet televizyonu KAN'a konuştu. Trump, Netanyahu ile kişisel ilişkisinin sürdüğünü belirterek, "Ancak onun daha mantıklı davranması gerekiyor. Onunla görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

‘MUHTEMELEN NETANYAHU’YU DESTEKLEYECEĞİM’

İsrail'de yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, adaylık sürecinin netleşmesini beklediğini belirterek, "Seçimlerde muhtemelen Netanyahu'yu destekleyeceğim, ancak kimlerin aday olacağını görmemiz gerekiyor" dedi.

NETANYAHU’YU ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkiler son aylarda önemli sınavlardan geçmişti. ABD Başkanı'nın özellikle İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonları nedeniyle Netanyahu'yu hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu önünde eleştirmişti. G7 Liderler Zirvesi sırasında da Trump'ın İsrail hükümetine yönelik eleştirel mesajlar verdiği gündeme gelmişti.

‘TEL AVİV YÖNETİMİNİ YALNIZ BIRAKTI’ YORUMLARI

Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakat da iki lider arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştiren başlıklardan biri olmuştu. Anlaşmanın Lübnan boyutunu da içermesi İsrail'de tepkiyle karşılanırken, Netanyahu hükümeti iç siyasette yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. İsrail basınında ise ABD'nin Tel Aviv yönetimini yalnız bıraktığı yönünde yorumlar yapılmıştı.

GÖRÜŞME TALEPLERİNE MESAFELİ YAKLAŞIYORDU

Trump'ın ekonomik istikrarı korumak amacıyla İran ile yürüttüğü diplomatik sürece öncelik vermesi ve Netanyahu'nun bölgedeki çatışmaların sürdürülmesi yönündeki tutumu nedeniyle iki lider arasında gerilim yaşandığı öne sürülüyordu. Hatta Trump'ın Netanyahu'nun görüşme taleplerine mesafeli yaklaştığı ve seçimlerde destek vermeyeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Ancak son açıklamalarıyla Trump, tüm bu tartışmalara rağmen Netanyahu'ya kapıyı tamamen kapatmadığını gösterdi. ABD Başkanı'nın sözleri, İsrail'de seçim atmosferinin hız kazandığı dönemde Washington-Tel Aviv hattındaki ilişkilerin yeniden şekillenebileceği şeklinde yorumlandı.