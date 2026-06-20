ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İran savaşı sonrası karşsına aldığı eski dostu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yüklendi.

Sosyal medyadan "Netanyahu'nun sallantıdaki seçiminde kartları Trump tutuyor" başlıklı bir haber makalesi paylaşan Trump, Netanyahu'nun yeniden seçilme ihtimalinin kendisine bağlı olduğunu dolaylı yoldan belirtti.

Son anketlerde İsrail Başbakanı'nın oy oranının yüzde 30'a kadar düşmesi, zaten yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan Başbakanı zor bir duruma soktu.

İsrail Devlet yayıncısı KAN'a gelecek İsrail seçimleri hakkında konuşan Trump, Netanyahu'yu destek verip vermeyeceği sorulduğunda "Adayların kimler olduğunu görmem gerekiyor" dedi.

Trump, İsrail'in KAN News kanalına verdiği demeçte “Bibi ile iyi bir ilişkim var, ancak onun biraz daha mantıklı davranması gerekiyor. Onunla görüşmeye hazırım. Çok iyi bir iş çıkarıyor; ama biraz daha mantıklı olması gerekiyor" diye konuştu.

ABD Başkanı'nın İsrail'de onay oranı son tahlillere göre yüzde 60 oranındaydı. Ancak İran ile imzalanan mutabakat zaptından sonra Trump'ın İsrail'deki onay oranı henüz açıklanmadı.

İSRAİL SAVAŞA DOYAMIYOR

ABD Başkanı, Netanyahu ile Lübnan' ve İran ile yapılan ateşkes konusunda anlaşmazlığa düşmüştü.

İsrail, İran ile yapılan ateşkesin ülke için bir tehdit olduğunu vurgularken ateşkese rağmen saldırılara devam ettiği Lübnan'dan da çekilmeyi reddediyor.

Trump, daha önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurarak ateşkesi topyekun tehlikeye atan Netanyahu'yu arayarak hakaretler yağdırmış ve acilen durmasını talep etmişti.

Trump'ın baskısıyla son 1 ayda Hizbullah ve Lübnan arasında 5 ayrı kez ateşkes anlaşması yapıldı. İsrail, bu ateşkesi her seferinde ihlal etti. Son ateşkes 5 dakika sürdü.