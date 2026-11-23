ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNBC'ye konuşan ABD Başkanı, Huang'ın herhangi bir yanlış yapmadığını söyledi.

Yönetim kurulunun kararını destekleyen Trump, "Bence Nvidia yönetim kurulu gerçekten sorumlu davrandı" ifadelerini kullandı.

'ONLARA GÜVENCE VERDİK'

Trump, Nvidia Yönetim Kurulu'nun ulusal güvenlik tehdidine ilişkin güvence talep ettiğini belirtti.

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal güvenlik tehdidi konusunda güvence istediler. Biz de en azından bildiğimiz her şey çerçevesinde onlara güvence verdik ve çok şey biliyoruz."