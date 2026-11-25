ABD Başkanı Donald Trump, salı gecesi New York Post gazetesinde yayımlanan röportajında çip devi Nvidia ve CEO’luk görevine yeniden getirilen Jensen Huang hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Huang’ı olası bir suç faaliyetinden dolayı affetmenin her zaman bir seçenek olduğunu ancak buna gerek kalacağını düşünmediğini belirtti.

TUMP: 'İNSANLAR İÇİN İLGİNÇ BİR HİKAYE'

Röportajda af ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Bunun her zaman bir seçenek olduğunu tahmin ediyorum ancak gerekli olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Huang’ın gelecek hafta ABD Kongresi’nde vereceği ifadelere de değinen Trump, "Susma hakkını kullanmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Bence insanlar için ilginç bir hikâye. Sadece gerçeği söylemesini istiyorum. Elbette avukatları ona tavsiyede bulunacaktır ancak ben onu her zaman yüzde 100 dürüst, şeffaf ve çok zeki biri olarak gördüm" dedi.

Huang’ın bir temsilcisi Trump’ın sözleri hakkında yorum yapmayı reddederken, Beyaz Saray konuya ilişkin ek yorum talebine henüz yanıt vermedi.

"NVIDIA’DAN HİSSE ALMAK İÇİN MUHTEMELEN HÂLÂ ÇOK GEÇ DEĞİL"

Trump, New York Post’a verdiği röportajda ABD’nin Nvidia’dan hisse satın alma olasılığını da göz ardı etmedi. Nvidia’nın yapay zekâ alanındaki çalışmalarının ABD için taşıdığı önemi vurgulayan Trump, "Bunu düşündüm. 'Belki de bunu yapmalıyım' dedim ancak şu aşamada gündeme getirmedim. Muhtemelen hâlâ çok geç değil" diye konuştu.

ABD’nin 2025 yılında teknoloji şirketi Intel’in yüzde 10 hissesini satın aldığını hatırlatan Trump’ın, Nvidia’dan hangi koşullar altında hisse alınabileceğine inandığına dair ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ADALET BAKANI BLANCHE: "SUÇ İŞLESEYDİ BAŞKANA BİLDİRİRDİM"

Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Adalet Bakanı Todd Blanche de Huang’ın herhangi bir suç faaliyetine karışmış olması durumunda bunu Trump’a bildireceğini açıkladı. Blanche, "Adalet Bakanlığının onun suç işlediğine veya benzeri bir duruma dair bilgisi olsaydı, bu doğru olsaydı kesinlikle Başkana söylerdim" ifadelerini kullandı.

KONGRE’DE ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞESİ VE CUMHURİYETÇİ TEPKİSİ

Kongre’de ise hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat milletvekilleri, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Huang’ı sıkı bir sorgulamaya tabi tutmaya hazırlanıyor. Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin bir sözcüsü NBC News’e yaptığı açıklamada, Huang’ın görevine dönmesinin "hiçbir şeyi değiştirmediğini" belirterek, "Ulusal güvenlik etkilerine dair hâlâ yanıtlanması gereken ciddi sorular var" dedi.

Huang ve Nvidia Baş Hukuk Müşaviri Tim Teter’in, gelecek salı ve çarşamba günleri Temsilciler Meclisi Çin Özel Komitesi, İstihbarat Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi önünde tutanak altına alınacak ifadeler vermesi bekleniyor.

Trump’ın, Nvidia yönetim kurulunun Huang’ı görevine geri getirmesi için hafta sonu perde arkasında girişimlerde bulunması kendi partisinden de tepki çekti. Nebraska Cumhuriyetçi Senatörü Pete Ricketts, Nvidia’nın Huang’ı geri almayacağını belirtmesinin ardından hızla karar değiştirmesini eleştirerek X platformundan, "Kendi yönetim kurulu onun davranışlarını 'açık sözlülükten yoksun' olarak nitelendirdi. Halka açık bir şirketin yönetim kurulunda görev yaptım. Davranışları görevine iade edilmesini desteklemiyor" paylaşımını yaptı.

Kuzey Dakota Cumhuriyetçi Senatörü Kevin Cramer ise Huang’ın yeniden işe alınmasıyla "ulusal güvenlik riskinin ABD ordusuna ve vatandaşlarına yüklendiğini" savundu. Hem Cramer hem de Ricketts, Huang’ın 3 Aralık’ta halka açık ifade vereceği Senato Bankacılık Komitesinin üyeleri arasında yer alıyor.

ÇİNLİ CASUS İDDİASI VE "RİSK YOK" VURGUSU

Hakkında herhangi bir suçlama bulunmayan Huang, ABD istihbarat teşkilatlarının Çinli bir casus olduğuna inandığı bir kadınla ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin ardından Nvidia CEO’luğu görevinden istifa etmişti. Huang, 8 Kasım’da Nvidia çalışanlarına gönderdiği notta, "Eşime sadakatsizlik ettim. Eylemlerim onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptığımın hiçbir bahanesi yok. Derinden üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı.

Huang’ın dönüşünü Truth Social üzerinden kutlayan Trump, ABD hükümetinin "Jensen’ın Nvidia’ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için hiçbir nedeni olmadığını" yazdı. Benzer şekilde Nvidia yönetim kurulu da Huang’ı görevine iade etme kararını, "ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinden görevine dönüşünün ulusal güvenlik riski oluşturmadığına dair geri bildirim aldıktan sonra" verdiğini duyurdu.