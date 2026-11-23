ABD istihbarat teşkilatları, eski Nvidia CEO'su Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşayan Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla olan bağlantılarını gün yüzüne çıkardı.

ABD'nin yapay zeka yarışı için kritik önem taşıyan yapay zeka çipleri üreticisi Nvidia'nın skandallardan sonra istifa eden CEO'sunun Çin ajanıyla beraber olduğu böylece kesinleşti.

Nvidia skandalının merkezinde yer alan Çinli iş kadını Alice, Jensen Huang ile bir yılı aşkın süren ilişkisi boyunca Çin’in en üst düzey istihbarat teşkilatı yetkilisiyle iletişimini sürdürdü.

Bu dönemde Çin'e satılması yasaklı Nvidia'ya ait çipler, Shenzen ve Hong Kong gibi şehirlere gönderildi. Dizayn bilgileri Çin'e sızdırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Jensen Huang'ın Nvidia CEO'su olarak işe dönmesinin "ülke için en iyi karar" olacağını savundu.

KOCASI DA AJAN ÇIKTI

Kaynaklar, Alice Huang’ın 2025 baharından bu yılın sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir görevliyle temas halinde olduğunu gösterdi. Bu sürede sadece soyisim benzerliği olan Jensen ve Alice birlikteliklerini sürdürdü.

ABD istihbarat kurumlarının elde ettiği kanıtlar, Alice Huang’ın iş ortağı olan ve çevresine sıklıkla eşi olarak tanıtılan Kang Wei’nin de aynı Çin istihbarat teşkilatıyla çalıştığını gösterdi.

Alice Huang’ın istihbarat teşkilatıyla kurduğu temasların kapsamı ve zamanlaması ile Kang’ın aynı servis için yürüttüğü faaliyetler daha önce kamuoyuna yansımamıştı.

İstihbarat kayıtlarına göre bu temaslar, yalnızca ikilinin ilişki yaşadığı döneme değil, aynı zamanda Alice Huang’ın şirketi Megaspeed’in çok sayıda gelişmiş Nvidia çipi tedarik ettiği sürece de denk geliyor.

Bu çiplerin bir kısmının Güneydoğu Asya’da Alibaba gibi Çinli teknoloji şirketlerine hizmet veren veri merkezlerine gönderildiği, bir kısmının ise Çin’e kaçırıldığından şüpheleniliyor.

ABD İSTİHBARATI ALARMDA

ABD’li yetkililer, Alice Huang, Kang Wei ve ve Megaspeed şirketinin bağlantılarını araştırmak üzere çabalarını hızlandırdı.

İstihbarat raporlarına aşina kaynaklar, ABD’nin topladığı veriler arasında sevkiyat kayıtlarının da bulunduğunu ve bu kayıtların ikilinin söz konusu şirket ağındaki rolünü ortaya koyduğunu aktardı.

The New York Times daha önce Alice Huang ve ailesinin Çinli savunma sanayii şirketleriyle karmaşık bağlantıları olduğunu bildirmişti.

Jensen Huang, Alice Huang ile olan ilişkisini başlangıçta "bir müşterisiyle yaptığı olağan temaslar" olarak servis edilmişti. Ancak ilişkinin romantik olduğu ortaya çıktı.

The New York Times'ın ilişkiyi ortaya çıkarması ardından Jensen, evlilik dışı ilişki yaşadağını itiraf etti.

Daha sonra CEO'nun Nvidia şirketi içinde iki ilişkisinin daha olduğu ortaya çıktı. Huang, bu durumdan sonra Nvidia yönetim kurulu tarafından bu ay istifaya zorlandı.

ABD hükümetinin Jensen Huang'ı ilişki yaşadığı Alice'in Çin istihbaratıyla bağlantısı olduğunu yönünde uyardığı öne sürüldü. Ancak hükümet yetkilileri bu iddiayı reddetti.

Beyaz Saray ve Jensen Huang’ın sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’daki Çin Büyükelçiliği, Alice Huang ve Kang Wei yorum taleplerine yanıt vermedi.

TRUMP 'GERİ ALIN' DEDİ

Skandal kamuoyuna yansımadan önce danışmanları, Başkan Trump’a en az iki kez ABD istihbaratının Alice Huang’ın Çin istihbarat teşkilatıyla bağlantılarını tespit ettiğini ve kadının Nvidia’nın başındayken Jensen Huang ile yakın ilişki içinde olduğunu bildirdi.

Konuya doğrudan vakıf ABD’li yetkililere göre Trump, ulusal güvenlik danışmanının da konuyu gündeme getirdiği her iki görüşmede de endişeleri küçümsedi ve meseleye müdahale etmek istemediğini açıkça belirtti.

Yetkililer, Trump’ın Jensen Huang’ı değerli bir müttefik, Nvidia’yı ise Amerikan ekonomisi ve borsasının sağlığı için hayati gördüğünü aktardı.

Trump son dönemde Nvidia yönetim kurulunun reddettiği bir öneriyi dile getirerek şirketin Jensen Huang’ı yeniden CEO olarak göreve getirmeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Trump, cuma günü Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Parlak insanlarımızı korumak zorundayız. Jensen da onlardan biri. Bence şirket akıllıca davranırsa o parlak adamı geri alır, özrünü kabul eder ve işine dönmesine izin verir."

Hükümetinden hiç kimsenin kendisine Alice Huang’ın Çin istihbarat unsuru olduğuna dair bilgi vermediğini öne süren Trump, "Onun bir casus olup olmadığını bilmiyorum. Genellikle bu konularda olan şey şu; Çin’den ülkeye gelen güzel bir kadın olduğunda onun casus olduğunu söylüyorlar" dedi.