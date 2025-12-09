ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenliğin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında Nvidia'nın "H200" çiplerinin Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere satışına izin verileceğini duyurdu.

ŞARTLI İZİN VE YÜZDE 25 PAY

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ABD'nin, ulusal güvenliğinin güçlü bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak koşullar altında, Nvidia'nın "H200" çiplerini Çin ve diğer ülkelerdeki onaylı müşterilere sevk etmesine izin vereceğini bildirdiğini aktardı. Çin Devlet Başkanı Şi'nin olumlu yanıt verdiğini belirten Trump, ABD'ye yüzde 25 pay ödeneceğini kaydetti.

Trump, bu politikanın Amerikan istihdamını destekleyeceğini, ABD'nin imalat sektörünü güçlendireceğini ve Amerikan vergi mükelleflerine fayda sağlayacağını belirtti. Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki politikaları eleştiren Trump, "Biden yönetimi, büyük şirketlerimizi kimsenin istemediği kalitesiz ürünler üretmek için milyarlarca dolar harcamaya zorladı. Bu, inovasyonu yavaşlatan ve Amerikan işçilerine zarar veren korkunç bir fikirdi. O dönem sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

KAPSAM GENİŞLETİLEBİLİR

Trump, ulusal güvenliği koruyacaklarını, istihdam yaratacaklarını ve Amerika'nın yapay zekadaki liderliğini sürdüreceklerini vurgulayarak, Nvidia'nın ABD'deki müşterilerinin inanılmaz ve son derece gelişmiş Blackwell çipleriyle şimdiden ilerleme kaydettiğini ve yakında Rubin çiplerinin de geleceğini ancak bunların anlaşmanın parçası olmadığını aktardı.

Yönetiminin her zaman Amerika'yı önceleyeceğini belirten Trump, ABD Ticaret Bakanlığının detaylara son halini verdiğini ve aynı yaklaşımın AMD, Intel ve diğer büyük Amerikan şirketleri için de uygulanacağını ifade etti.