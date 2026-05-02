Florida’nın Palm Beach kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde İran’a yönelik deniz ablukasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

'SİLAHLARIMIZI DOĞRULTTUK, GEMİYİ GERİ ÇEVİRİN'

Trump, operasyonların işleyişini aktarırken, “Okyanus üzerinde hoparlörlerle İran gemilerine ‘Silahlarımızı size doğrulttuk, gemiyi geri çevirin’ diyoruz. Onlar da ‘tamam, İran’a geri dönüyoruz’ şeklinde karşılık veriyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK KARLI İŞ’

Trump, ABD Donanması tarafından toplam 3,8 milyon varil petrol taşıyan Majestic ve Tifani adlı iki İran tankerinin ele geçirilmesine atıfta bulunarak, "Gemiyi ele geçirdik, kargoyu ele geçirdik. Petrolü ele geçirdik. Çok karlı bir iş. Bunu yapacağımızı kim düşünürdü? Bir bakıma korsan gibiyiz, ama oyun oynamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘LİDERLERİ YOK, KİMİNLE MUHATAP OLACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ’

İran’ı da hedef alan Trump, ülkenin son 47 yıldır bölgede baskıcı bir tutum sergilediğini öne sürerek, “Artık liderleri de yok. Kiminle muhatap olacağımızı bilemiyoruz. Liderlik görmek istemeyen tek ülke” dedi.

ABD'Yİ 'KORSANLIK'LA SUÇLAMIŞTI

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yazdığı bir mektupta, Majestic ve Tifani adlı iki İran ticaret gemisinin ele geçirilmesi ve 3,8 milyon varil petrolüne el konulmasının ardından ABD'yi "korsanlık ve teröristlik" yapmakla suçlamıştı.