ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü.

'SEÇİMLERİMİZ O KADAR HİLELİ Kİ'

Seçim sürecini hedef alan Trump, Los Angeles'taki seçimlere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Los Angeles'taki seçimi izledim ve bence bu çok utanç verici bir olaydı. Çünkü Spencer Pratt'ın son tura kalacağını düşünüyordum, herkes de öyle düşünüyordu. Kazanan ya da önde olan kişi de öyle düşünüyordu. Yıkıldı ve ağlamaya başladı, 'kaybettim' dedi. Ama sonra onu yarışa dahil etmek için gereken oyları buldular. Seçimlerimiz o kadar hileli ki, aklınız hayaliniz almaz"

OVAL OFİSTEKİ MASASINA 'VETO' YAZILI ŞAPKA KOYDU

Trump ayrıca Oval Ofis'teki masasına, üzerinde "Veto" yazan şapka koyarak Demokratlara mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

İRAN SAVAŞINI SEÇİM YENİLGİSİNİN NEDENİ OLARAK GÖSTERMİŞTİ

Beyaz Saray'ın balo salonu inşaatında geçtiğimiz gün basın mensuplarının karşısına çıkan Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin yaşadığı kayba değinmiş, seçim sonuçlarında İran savaşının etkili olduğunu kabul etmişti. ABD Başkanı, savaşa ilişkin kararından geri adım atmayacağını da belirtmişti.

Trump, "Seçim sonucu büyük ölçüde İran savaşının sonucuydu. Seçim sonucuna etki edeceğini biliyordum ama başka çarem yoktu. İran nükleer silaha sahip olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

DEMOKRATLARA İŞ BİRLİĞİ MESAJI VERMİŞTİ

Kongre'de çoğunluğu elde eden Demokratlarla birlikte çalışmaya açık olduğunu dile getiren Trump, olası görevden alma girişimlerine ilişkin de dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

'GÖREVDEN ALIRLARSA DEMOKRAT PARTİ YOK OLUR'

ABD Başkanı, “Beni görevden alırlarsa Demokrat Parti yok olur. Muhtemelen demokratlarla iyi anlaşacağım” demişti.

'BEN OLSAM EZİCİ BİR ZAFER KAZANIRDIK'

Seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapan Trump, kendisinin oy pusulasında bulunmamasına dikkat çekerek, "Ben oy pusulasında yoktum. Olsaydım ezici bir zafer kazanırdık! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

DEMOKRATLAR KONGRE'DE ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

Ara seçimlerde Demokratlar, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde önemli bir başarı elde etti. Senato'da 54 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde ise 228 üyelik kazanarak Cumhuriyetçilerin önüne geçti.

Senato yarışlarında Kansas'ta 94, Maine'de 31 ve South Carolina'da 28 yıl aradan sonra ilk kez Demokrat adayların kazanması da seçimlerin öne çıkan sonuçları arasında yer aldı.