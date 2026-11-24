ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yürütülen inceleme, ülkelerin yerli sanayilerini desteklemek amacıyla sağladıkları sübvansiyonları kapsıyor. Soruşturma sonucunda belirlenecek yeni tarifelerin, hedef ülkelerden ABD'ye gönderilen çok sayıda ürüne uygulanması öngörülüyor.

PAKETİN DIŞINDA TUTULABİLECEK

Bununla birlikte ulusal güvenlik gerekçesiyle daha önce ayrı düzenlemeler kapsamında vergilendirilen çelik, alüminyum ve otomobil gibi bazı sanayi ürünlerinin yeni tarife paketinin dışında tutulabileceği belirtiliyor.

AB, JAPONYA VE GÜNEY KORE İÇİN YÜZDE 15 BEKLENTİSİ

Yeni tarifelerin kesin oranları henüz açıklanmadı. Ancak ABD yönetimindeki yetkililerin, Yüksek Mahkemenin Şubat 2026'da Trump'ın ilk gümrük vergisi paketini iptal etmesinden önce belirlenen oranlara benzer bir düzenleme üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

Trump yönetimiyle ticaret anlaşmaları imzalayan ülkelerin, bu anlaşmalarda belirlenen koşullara yakın oranlarla karşılaşması bekleniyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'ye uygulanacak genel gümrük vergilerinin yüzde 15'i aşmayabileceği ifade ediliyor.

Vietnam ve Hindistan gibi ülkelerde ise uygulanacak oranların, Washington yönetimiyle yapılan ticaret anlaşmalarının içeriğine göre daha yüksek seviyelere çıkabileceği belirtiliyor.

ÇİN'E ÖZEL TARİFE HAZIRLIĞI

Yeni düzenlemede en fazla dikkat çeken ülke ise Çin oldu. ABD yönetiminden bazı yetkililer, Pekin'in sanayi sektörüne sağladığı sübvansiyonların diğer ülkelere kıyasla daha kapsamlı olduğunu ve küresel piyasalarda rekabet koşullarını olumsuz etkilediğini savunuyor.

Bu gerekçeyle Çin'in, yeni tarife uygulamasında birçok ülkeden daha yüksek oranlarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Washington'un hazırladığı düzenlemeye, ülkelerin sanayi üretimindeki kapasite fazlasını artırmaları veya ABD ile yürütülen müzakerelerde politika değişikliğine gitmemeleri durumunda gümrük vergilerinin yükseltilmesine imkan tanıyacak bir hükmün de eklenebileceği belirtiliyor.

YENİ VERGİLER MEVCUT TARİFELERE EKLENECEK

Gündemdeki düzenlemenin, ABD'nin zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ticaretini engellemekte yetersiz kaldığını düşündüğü ülkelere yönelik daha önce açıkladığı tarife uygulamasından ayrı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Temmuz ayında duyurulan söz konusu önlem kapsamında 60 ülkeden oluşan gruba yüzde 10 ile yüzde 12,5 arasında değişen gümrük vergileri belirlenmişti. Ancak bu uygulama da yargıya taşınmış ve mahkemeye itiraz başvurusu yapılmıştı.

WSJ'nin haberinde, yeni soruşturmanın sonuçlarının bu hafta açıklanmasının beklendiği belirtilirken, takvimde değişiklik yaşanabileceği ihtimali de gündeme getirildi.