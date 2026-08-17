ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, Seul yönetimiyle yürütülen ortak askeri tatbikatların maliyetli olduğunu ve "uygunsuz ile düşmanca bir sinyal" verdiğini belirterek Pentagon’a bu tatbikatların önemli ölçüde azaltılması talimatını verdiğini duyurdu.

Yaklaşık 18 bin Güney Koreli askeri personelin katılımıyla düzenlenmesi ve 27 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan yıllık "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatı öncesinde gelen bu açıklamanın ardından, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tatbikatların planlandığı şekilde başladığını bildirdi.

Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile iyi ilişkilerine dikkat çekerek bu adımın Pyongyang ile diplomatik bir fırsat yaratabileceği mesajını verdi.

'ESKİ DOSTU'KİM'İ UNUTMADI

Uzmanlar ve analistler, söz konusu hamlenin Trump'ın göreve gelmesinden bu yana Pyongyang ile diplomatik bir zemin arama çabasının bir parçası olabileceğini söyledi.

Ayrıca Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'daki çatışmalarda asker ve füze desteği sağladığı bir dönemde, bu kararla Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakınlaşmanın önüne geçilmesinin hedeflendiği de değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'nin son dönemde kıtalararası balistik füze denemelerini sürdürmesi ve bölgede füze fırlatmaları gerçekleştirmesi ise güvenlik endişelerini koruyor.

TATBİKATLARIN FATURASI TUZLU GELDİ

Trump’ın açıklamasında tatbikat maliyetlerinin yanı sıra Güney Kore'nin İran'ın nükleerden arındırılması sürecine katılmayı reddetmesi de öne çıktı.

İki ülke arasında askeri tatbikatların ve 28 bin 500 ABD askerinin konuşlanma maliyetlerinin paylaşımı konusundaki anlaşmazlıkların yanı sıra ekonomik gerilimler de bulunuyor.

ABD'li yetkililer, Seul hükümetinin ABD şirketlerine yönelik politikaları ve verilen 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün detaylandırılmaması nedeniyle sorunlar yaşandığını ifade ediyor.

İki müttefik arasındaki gerilimin bir diğer başlığını ise ABD’de kote olan e-ticaret şirketi Coupang hakkında Güney Kore’de yürütülen veri sızıntısı soruşturması oluşturuyor.