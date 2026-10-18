ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinin Dalton kentinde düzenlediği mitingde skandallarla dolu açıklamalara imza attı. 2026 ara seçimleri öncesinde yürüttüğü kampanya kapsamında konuşan ABD Başkanı, Orta Doğu kökenli bireylin isimleri ve Müslüman toplumundaki popüler isimler üzerinden espri yapmaya çalıştı. Ancak salondan beklediği ilgiyi göremeyen bu ifadeler, insan hakları ve Müslüman kuruluşlarının sert tepkisini çekti.

"YÜZDE 65 ŞANSINIZ VAR, HİÇ YANILMADIM"

Miting alanında kalabalığa hitap eden Trump, Orta Doğu'dan biriyle karşılaşıldığında isminden emin olunamazsa "Muhammed" şeklinde hitap edilebileceğini ileri sürdü. Bu yöntemle doğru tahminde bulunma şansının yüzde 65 olduğunu iddia eden Trump, "Orta Doğu'dan birinin adından emin değilsen, sadece 'Muhammed' de. Yaklaşık yüzde 65 şansın var. 'Merhaba, Muhammed.' Bunu yıllardır yapıyorum. Hiç yanılmadım" ifadelerini kullandığı belirtildi. Salonda soğuk rüzgarlar estiren bu konuşma, sınırlı bir karşılık buldu.

MÜSLÜMAN SENATÖR ADAYINI HEDEF ALDI: "O BİR CİHATÇI"

Skandal açıklamalarına devam eden Trump, Michigan’ın Demokrat Senatör adayı Abdulrahman Mohamed al-Sayed’in ismini alaycı bir üslupla bozarak telaffuz etti. Trump, "Onun adı aslında Abduladadalalalala. Adulbabababababa Muhamed Al-Sayed. Yani orta adı Muhammed. Demek ki haklıydım. O bir cihatçı" diyerek açıkça ırkçı ve hedef gösteren söylemlerde bulundu.

ETNİK SÖYLEMLERİ VE 2026 SEÇİM KAMPANYASI YENİDEN TARTIŞMADA

Trump'ın Dalton kentindeki hakaret varı sözleri; Müslümanlara, göçmenlere ve etnik azınlıklara yönelik benimsediği ayrımcı dilin yeniden tartışılmasına yol açtı. Hak savunucuları, ABD Başkanı'nın seçim sürecinde oy toplamak adına toplumsal ayrışmayı körüklediğini ve nefret söylemi ürettiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Trump’ın 2026 ara seçim kampanyasında başta Minnesota Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar ve senatör adayı Al-Sayed olmak üzere Müslüman Amerikalı siyasetçileri hedef almaya devam ettiği bildirildi.