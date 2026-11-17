MS Now'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin başlamasının ardından Kuzey Kore ile yarım kalan diplomatik süreci yeniden canlandırmak için adım attı.

MEKTUPLARIN ULAŞIP ULAŞMADIĞI BİLİNMİYOR

Bu kapsamda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Trump'ın Kim Jong-un'a yazdığı mektubu Kuzey Kore tarafına ulaştırmaya çalıştı. Ancak ABD'li diplomatların girişimlerinin, Kuzey Koreli yetkililer tarafından defalarca reddedildiği belirtildi. Mektuplardan herhangi birinin Kim Jong-un'a ulaşıp ulaşmadığı ise netlik kazanmadı.

TRUMP DAHA ÖNCE KİM'E 27 MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Trump ile Kim Jong-un arasındaki diplomatik temaslar, ABD Başkanı'nın ilk görev döneminde başlamıştı. Trump, 2018-2019 yılları arasında Kuzey Kore liderine en az 27 mektup gönderdiğini daha önce açıklamıştı.

İki lider ilk kez Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Şubat 2019'da ise Vietnam'da ikinci görüşmelerini gerçekleştirmişti. Ancak bu temaslardan somut bir anlaşma çıkmamıştı.

Trump ve Kim, son olarak Haziran 2019'da Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgede buluşmuştu.

TRUMP YENİDEN GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Asya turunu sürdüren Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden bir araya gelmeye istekli olduğunu dile getirmişti. Ancak son mektup girişimlerinin karşılıksız kaldığı yönündeki iddialar, iki ülke arasında diplomatik temasların yeniden başlatılmasının önündeki belirsizliği ortaya koydu.