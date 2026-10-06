ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir açılış programına katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

‘ÜLKEDEKİ DURUM HİÇ İYİ DEĞİL’

İran’ın ekonomik durumunun "çok kötü" olduğunu öne süren Trump, İranlı Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın "ülkedeki durumun hiç iyi olmadığını" belirterek görevinden istifa ettiğini ifade etti.

‘MİLYONLARCA VARİL PETROL SEVK EDİLDİ’

Hürmüz Boğazı’ndaki petrol trafiğine de değinen Trump, boğazın açık olduğunu söyledi. Trump son günlerdeki sevkiyatlara ilişkin değerlendirmesinde, "Son birkaç gün içinde inanılmaz miktarlarda, milyonlarca varil petrol sevk edildi. Sevkiyatları, savaş öncesindeki seviyelere ulaşan hatta bu seviyeleri aşan düzeylerde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

‘PETROL FİYATLARINDA GERİLEME BEKLİYORUM’

Petrol fiyatlarının kısa süre içinde gerilemesini beklediğini dile getiren Trump, seçimlere yaklaşılırken ülkedeki fiyatların genel olarak kademeli biçimde düşeceğini savundu.