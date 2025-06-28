ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yerine, faiz oranlarını düşürecek birini getireceğini belirterek faiz oranlarını mevcut seviyelerde tutacak bir başkan istemediğini kaydetti.

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanada ile ticaret müzakerelerini neden sonlandırdığı ve hangi oranda tarife belirlemeyi planlandığı sorulan Trump, şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak Kanada üzerinde çok büyük bir gücümüz var. Bunu kullanmamayı tercih ederdim ama Avrupa'yı kopyalamaya çalışarak teknoloji şirketlerimizle çok kötü bir şey (dijital hizmet vergisi) yaptılar. Bu, Avrupa için de iyi olmayacak, Kanada için de iyi olmayacak. Bunu yapmakla aptallık ettiler. Bu yüzden Kanada ile tüm müzakereleri onlar kendilerine çeki düzen verene kadar durduracağımızı söyledim."

Trump, bu konudaki fikrinin değişmesi için Kanada'nın ne yapabileceğine dair soruya da "Amerikalı şirketlere çok ağır bir vergi koydular. Sanırım bunu kaldırabilirler. Kaldıracaklar ama benim için fark etmez. Bütün kartlar bizde." değerlendirmesinde bulundu.

AB, YÜZDE 50'DEN SONRA MASAYA OTURDU

Avrupa Birliğinin (AB) ticaret konusunda ABD'den "faydalanmak" için kurulduğunu öne süren Trump, AB'nin yıllardır ABD'ye kötü davrandığını ancak "sistemi anladığı için" kendisine iyi davrandığını savundu.

Trump, AB'nin yüzde 50 gümrük vergisi tehdidine kadar ticaret müzakerelerine yanaşmadığını ifade ederek "Ben bunu söyler söylemez masaya geldiler." diye konuştu.

AB'nin çok adaletsiz vergiler uyguladığını savunan Trump, ABD'li şirketlere davalar açtıklarını ve para cezaları verdiklerini söyledi.

Trump, "Bunların ABD şirketlerini etkilemelerini istemiyorum. Eğer bir ABD şirketini etkileyecek biri varsa bu, biz olmalıyız ve bir para cezası ödeyeceklerse, bu bize olsun. AB çok kötü, buna şüphe yok ama çok yakında bu kadar kötü olmamayı öğrenecekler. Bunun olacağını biliyorlar." dedi.

POWELL'A İSTİFA BASKISI

Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, "Eğer isterse istifa etmesini çok isterim, berbat bir iş çıkardı." ifadesini kullandı.

Trump, ülkede kısa sürede enflasyon konusunda da çok iş başardıklarını ve ülkede neredeyse hiç enflasyon olmadığını kaydetti.

Powell'a yönelik Trump, "Bir kalem darbesiyle faiz oranlarını düşürebilecek ve bize yılda 100 milyarlarca dolar kazandırabilecek bir adam var ama o aptalın teki." diye konuştu.

Trump, bazı ülkelerin ABD'den çok daha az faiz ödediğini belirterek şöyle devam etti:

"Ama elimizde inatçı bir katır ve büyük bir hata yapan aptal bir adam var. Bir hata yapıyor ve bu yıllarca sürüyor. Yerine kim gelirse oranları düşürecek. Eğer birinin faiz oranlarını olduğu yerde tutacağını düşünürsem onu atamayacağım. Faizleri düşürmek isteyen birini getireceğim. Onlardan dışarıda bir sürü var."