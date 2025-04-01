Seçim kampanyasında “Savaşı 24 saatte bitiririm” iddiasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya ile hala bir uzlaşma sağlayamadı.

EK GÜMRÜK VERGİSİ

Putin’i ateşkese ikna edemeyen Trump, Rus lideri ek gümrük vergileriyle tehdit etti. Ukrayna’da ateşkes olmaması halinde Rus petrolüne dolaylı olarak ikinci kez gümrük vergisi getireceğini belirtti.

'GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEZSE YAPARIM'

Trump, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Onu bir anlaşma yaparken görmek istiyorum. Her hafta 2 bin 500 kişi hayatını kaybediyor. Ateşkesi kabul edeceğinden emin olmak istiyorum ve edeceğine inanıyorum. Rus petrolüne ikinci kez gümrük vergisi koymak istemiyorum ama eğer görevini yerine getirmediğini düşünürsem bunu yaparım.”

NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASI ASKIDA

Putin ile uzlaşamayan Trump, Ukrayna ile nadir elementler anlaşmasının da henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Kiev yönetiminin anlaşmayı yeniden müzakere etmek istediğini belirten Trump, Ukrayna’nın bu anlaşmayı NATO’ya giriş bileti olarak gördüğünü ve NATO’ya katılma arzusunun savaşın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.