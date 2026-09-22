Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu, ABD'nin New York kentinde bugün çalışmalarına başlıyor. Görüşmeler, görev süresi 31 Aralık'ta sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez Genel Kurul açılışında görev alacağı toplantı olması açısından da dikkat çekti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Dünya liderlerinin kürsüden çeşitli başlıklarda mesajlar vermesinin beklendiği Genel Kurul öncesinde ABD Başkanı Donald Trump da eşi Melania Trump ile birlikte yoğun güvenlik önlemleri altında BM binasına giriş yaptı.

CNN'İ HEDEF ALDI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "CNN'in burada benimle ilgili haber yapmasına şaşırdım. Burada olmamanız gerekirdi. Beni haber yapmayacağınızı söylemiştiniz" ifadelerini kullanarak CNN'i hedef aldı.

‘SAVAŞI BİTİR’

Açıklamasını bitirip gitmeye başlayan Trump, bir gazetecinin ısrarla sorduğu “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylemek istersiniz?” sorusuna “Savaşı bitir” şeklinde cevap verdi.