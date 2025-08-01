ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı ve mevcut Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in açıklamalarına yanıt verdi.

Kendisine ait Truth Social platformu üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı, Medvedev’in son açıklamalarını "oldukça kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, Medvedev'e yanıt olarak iki nükleer denizaltının stratejik bölgelere konuşlandırılması emrini verdiğini bildirdi:

"Bu aptalca ve kışkırtıcı açıklamalar sadece lafta kalmazsa diye iki Nükleer Denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması emrini verdim."

Uluslararası ilişkilerde dikkatli iletişimin önemini vurgulayan Trump, "Sözler çok önemlidir ve sıklıkla istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu durum o örneklerden biri olmaz" ifadelerini kullandı.