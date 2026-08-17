ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına verdiği demeçte Orta Doğu’daki son duruma, ABD’nin elindeki askeri mühimmat seviyesine ve Hamas ile yürütülen temaslara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aynı süreçte İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei de ABD ile imzalanan mutabakat zaptı ve sürece dair resmi açıklamalarda bulundu.

'UMMAN'I BOMBALARIZ'

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı konusuna değinerek Umman’ın engel olması durumunda sert askeri karşılık verileceğini dile getirdi.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada "Eğer Umman engel olursa, onları darmadağın edene kadar bombalarız" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın girişini kontrol eden iki ülke olan Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş rotaları konusunda anlaşmaya yaklaşması, ABD tarafında rahatsızlık yarattı.

Bu anlaşmanın ABD'yi dışarıda bırakması durumunda Trump, ABD'nin Umman'ı da hedef alcağını vurguladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İLE ARKA KAPI DİPLOMASİSİ

İran’ın teslim bayrağını çekmesi gerektiğini savunan Trump, "İran teslimiyetin beyaz bayrağını çekmeli. İyi poker oyuncularıdır ama tükeniyorlar" diye ekledi.

Trump ayrıca "İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bir arka kapı kanalımız var. İran'daki Devrim Muhafızları yetkilileriyle doğrudan konuşuyoruz" diye iddia etti.

ABD’nin askeri envanterine ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, şu ana kadar kullanılan mühimmatın çok küçük bir miktar olduğunu, ABD’nin elinde çok sayıda orta seviye silah bulunduğunu ve gelişmiş sistemlerin birçoğunun Biden tarafından Ukrayna’ya verildiğini söyledi.

İSRAİL'E UYARI

Trump ayrıca, İsrail seçimlerini ve Hamas'ın silahsızlanma sürecine de değindi. Trump, "İsrail seçimlerinin dışında kalmamın benim için en uygunu olduğunu düşünüyorum, ancak birini destekleyebilirim" dedi.

Hamas ile farklı bir iletişim kanalına sahip olduklarını aktaran Trump, "Hamas ile farklı bir kanalımız var ve nihayetinde silahlarını bırakıyorlar" diye konuştu.

ABD başkanı, " "İsrailliler Gazze'yi vurmamalı, çünkü Hamas silahlarını bırakmayı kabul etti" diye ekledi