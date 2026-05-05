ABD Başkanı Donald Trump, Hugh Hewitt ile gerçekleştirdiği telefon mülakatında İran ile savaşın "3 hafta daha" sürebileceğini söyledi.

İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarının ardından konuşan Trump, ateşkesin geleceği hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Trump, "Bunu size söyleyemem ancak bir şekilde kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da çok kolay bir şekilde galip geliriz. Askeri açıdan zaten kazandık. Bunu benden ve başkalarından milyonlarca kez duydunuz. Onların 159 gemisi vardı ama şimdi hiç yok. Hepsi denizin dibinde" dedi.

Başkan, zaman kısıtlaması altında olmadığını ve savaşın ciddi bir halk desteğine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

'HÜRMÜZ'Ü ELE GEÇİRDİK'

Bölgedeki stratejik hamlelere değinen Trump, "Özgürlük Projesi" operasyonuyla Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini iddia etti.

İran'ın boğazı ele geçirme planlarını bertaraf ettiklerini belirten Başkan, petrol fiyatlarının 250 dolara kadar çıkabileceği ihtimaline karşın gemilerin petrol için ABD'ye yönelmesini "dahice" bir gelişme olarak nitelendirdi.

Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ise önemsiz bularak "Değer açısından bakıldığında bu stoklar pek bir anlam ifade etmiyor. Muhtemelen kullanılamaz durumdalar ve Tahran onlara ulaşamayabilir. Yine de herhangi bir kışkırtmaya yol açmaması adına o uranyumu geri almayı çok isterim" dedi.

Trump ayrıca İran'ın nükleer kapasitesini yok etmeye yönelik , İsrail ve İran arasındaki 12 Gün Savaşı'nı bitiren Haziran ayındaki "Geceyarısı Çekici Operasyonu"na atıfta bulunarak İran halkının yeterli silaha sahip olması durumunda rejime karşı savaşacağına inandığını dile getirdi.