Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde düzenlenen Safe Task Force zirvesinde, İran operasyonunun karar anına dair şok edici detaylar paylaştı. Trump, nükleer tehdit gerekçesiyle başlatılan harekatın sorumluluğunu doğrudan Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yükledi.

"HADİ YAPALIM DEDİN!"

Trump, nükleer silah sahibi bir İran’ın kabul edilemez olduğunu vurgularken, operasyonun başladığı o kritik geceyi şu sözlerle anlattı:

"Pete’i aradım, General Cain’i aradım. Dedim ki; konuşalım. Orta Doğu’da bir sorunumuz var, adı İran. 47 yıldır terörün kaynağı oldular. Ve Pete, sanırım ilk konuşan sendin ve 'hadi yapalım' dedin. Çünkü onların nükleer silaha sahip olmasına izin veremezdiniz."

"ÖLÜ SAYISI 60 BİNE GİDER, SONU YOK!"

Trump’ın konuşmasındaki en ürkütücü kısım ise savaşın insani maliyetine dair yaptığı pazarlık oldu. Statükonun devam etmesinin daha büyük felaket getireceğini savunan Trump, şöyle devam etti:

"Böyle devam edebiliriz ve ölü sayısını 50 bine, 55 bine, hatta 60 bine çıkarabiliriz. Bunun sonu yok! Ya da durup Orta Doğu'ya yönelik küçük bir adım atabiliriz ve bu büyük sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz."

5 GÜNLÜK "KRİTİK" MÜZAKERE SÜRECİ

Başkan Trump, dün gece itibarıyla "oldukça iyi görüşmelerin" başladığını belirterek diplomasi kapısını aralık bıraktı. Ancak ABD'li uzmanlar, Trump’ın savaşı "küçük bir adım" olarak nitelemesini ve mühimmat eksikliği tartışmaları sürerken faturayı Savunma Bakanı’na kesmesini "Washington’da büyük bir çatlağın ilanı" olarak görüyor.