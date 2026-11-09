ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da kontrolü ele geçirmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk röportajda, 2028 başkanlık seçimleri için destekleyebileceği isimler hakkında konuştu.

Cuma günü Beyaz Saray'da kaydedilen ve pazar gecesi yayınlanan CBS'in "60 Dakika" programında Ross Douthat'ın sorularını yanıtlayan Trump, partisinin bir sonraki başkan adayını destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

Olası halefleri arasında yalnızca bir isme işaret eden Trump, yarışın tamamen dışında kalmasının kendisi için daha iyi olabileceğini ima etti.

ABD Anayasası'nın 22. Ek Maddesi uyarınca üçüncü bir dönem için yarışamayacak olan Trump, bir adayı doğrudan işaret etmeyerek hem yarışın merkezinde kalmayı hem de aday adayları arasındaki belirsizliği korumayı sürdürdü.

O İSME VURGU YAPTI

Trump, Douthat'ın bir adayı destekleme kararında neleri gözeteceğine ilişkin sorusuna, "Bilmiyorum, muazzam bir kadromuz var. Yani, harika ilişkilere sahip olduğum çok sayıda insan var" yanıtını verdi.

Başkan Yardımcısı dışında bu listede kimlerin olabileceği sorulduğunda ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu kastederek "Bence Marco harika," ifadesini kullandı.

Rubio'nun mevcut görevinde kalmasının muhtemel olduğunu da kaydeden Trump, "Öyle düşünüyorum. Yani, işini kesinlikle çok seviyor ve harika gidiyor. Harika bir iş çıkarıyor" dedi.

Daha fazla isim vermeyi reddeden ABD Başkanı, "Başka birçok kişi daha var. Ve isimlerini anmamayı tercih ederim. Mükemmel olan bazı senatörler var. Hepsini tanıyorum. Onları çok seviyorum" diye konuştu.

Bir Cumhuriyetçi adayı destekleyip desteklemeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu aktaran Trump, "Dolayısıyla dahil olabilirim de olmayabilirim de. Bilmiyorum. Belki de dahil olmasam daha iyi olur. Eğer olursam bunun büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum, çünkü destekleme gücüm çok güçlü oldu. Desteklediğim kişiler adaylığı alıyor" ifadelerini kullandı.

VANCE'IN ADINI ANMADI

Röportaj boyunca Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ismini doğrudan anmadı.

Vance yalnızca muhabir Douthat'ın sorusuyla gündeme gelirken, Trump yardımcısını ne adaylıktan eledi ne de dahil etti.

Bu durum, Vance'in ara seçim yenilgilerini açıkça ABD'nin İran ile savaşına bağlamasından dört gün sonra yaşandı.

Vance, seçim sabahı X platformunda yaptığı paylaşımda, "Kaybetmemizin nedeni savaş. Dün gece bizzat Başkan da öyle söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Bir kamuoyu araştırmacısına atıfta bulunan Vance, 2024'te Trump'a oy veren birçok seçmenin Demokratlara yöneldiğini, bu seçmenlerin geri dönmek için savaşı sona erdirmek, yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanmak, "Önce Amerika" demek ve İsrail ile ilişkileri değiştirmek şeklinde dört temel talep sıraladığını aktarmıştı.

Trump, Vance'in bu paylaşımı yapmadan önce kendisine danıştığını ve kendisinin "Ne hissediyorsan onu yaz" şeklinde yanıt verdiğini söyledi.

Trump, Vance'in değerlendirmesine katılmadığı tek noktanın bedeli bilinseydi bu savaşı yeniden başlatıp başlatmayacağı konusu olduğunu belirtti.

Trump bu konuya ilişkin, "Benim cevabım kesin bir evet, çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz" dedi.

CUMHURİYETÇİLERİN BÜYÜK HEZİMETİ

Bu değerlendirme, Trump'ın desteklediği Senato adaylarının salı günkü seçimlerde kaybetmesinin ardından geldi.

Teksas'ta Trump'ın görevdeki Senatör John Cornyn yerine desteklediği Başsavcı Ken Paxton, 1988'den bu yana Teksas'ta Senato seçimi kazanan ilk Demokrat olan James Talarico'ya kaybetti.

Güney Carolina'da ise temmuz ayında hayatını kaybeden Senatör Lindsey Graham'ın ardından göreve atanan ve Trump'ın desteklediği Senatör Darline Graham, 1998'den bu yana eyaletten seçilen ilk Demokrat olan Annie Andrews'a yenildi.

Trump, Graham'ı merhum kardeşinin "onuruna" desteklediğini belirtirken Teksas için "Cornyn da kaybederdi" yorumunu yaptı.