Texas’ta düzenlenecek seçim mitingine gitmek üzere Washington’dan ayrılan ABD Başkanı Donald Trump, havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demokratların seçimleri kazanması durumunda nasıl bir tutum izleyeceği sorulan Trump, “Bir yolunu buluruz” dedi.

BAŞKANIN VETO YETKİSİ

Başkanların veto yetkisine dikkat çeken Trump, böyle bir senaryonun gerçekleşmesini ummadığını belirterek, geçmişte benzer durumlarla karşılaşan başkanların uzlaşma yolu bulduğunu ifade etti. Trump, seçim sonuçlarına her koşulda saygı duyup duymayacağı sorusuna ise “Seçimler dürüst yapılırsa ben de saygı duyarım” yanıtını verdi.

SENATO’DA YARIŞ BAŞ BAŞA

ABD’deki ara seçimlere ilişkin son anketlerde, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanmasının beklendiği, Senato’daki yarışın ise başa baş geçtiği belirtiliyor.