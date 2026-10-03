ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu koruması halinde Amerikan vatandaşlarına 5 bin dolarlık ödeme yapılacağı yönündeki vaadini yeniden gündeme getirdi.

'TRUMP TEMETTÜSÜ'

Trump, Alabama'nın Mobile kentinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki kontrolü sürdürmesi durumunda her yetişkin Amerikan vatandaşına 5 bin dolar verileceğini söyledi. Trump, daha önce de gündeme getirdiği bu ödemeyi “Trump temettüsü” olarak adlandırıyor.

HANGİ KAYNAKTAN KARŞILANACAĞINI AÇIKLAMADI

Söz konusu vaat ilk kez eylül ayında Cumhuriyetçilerin Dallas'taki kongresinde açıklanmıştı. Trump, Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu koruması halinde ödemeyi yapacağını belirtmiş, ancak paranın hangi kaynaktan karşılanacağı ve uygulamanın yasal çerçevesine ilişkin ayrıntı vermemişti.

BÜTÇEYE MALİYETİ 1 TRİLYON DOLARDAN FAZLA

Öte yandan, tüm yetişkinlere 5 bin dolar ödeme yapılmasının federal bütçeye maliyetinin 1 trilyon doları aşabileceği hesaplanıyor. Ödemenin hayata geçirilmesi için Kongre'nin onayı da gerekiyor. Bu nedenle teklifin finansmanı ve uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri bulunuyor.