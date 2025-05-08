ABD Başkanı Donald Trump sert çıkışlarına devam ediyor. Kendi sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'a sert yüklendi.

Trump petrol ve enerjiye dikkat çekerek, "Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dün piyasalar Amerikan Merkez Bankası8Fed) faiz kararınıt akip etti. Fed, faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit tuttu. Fed yetkilileri faiz oranlarını üst üste üçüncü toplantıda da sabit bırakırken, hem daha yüksek enflasyon hem de artan işsizlik riski gördüklerini dile getirdi.

TRUMP FAİZLERİN DÜŞMESİNİ İSTİYOR

Trump, faizlerin düşürülmesini savunuyor ve bunu her seferinde dile getiriyor. Fakat Fed verilerle hareket ederek enflasyondaki olağanüstü bir yükselişin önüne geçmek için temkinli faiz politikası uyguluyor.