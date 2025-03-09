New York Times’a konuşan iki yetkili, hazırlık aşamasındaki bu yasağın, Trump’ın ilk başkanlık döneminde 2017’de hayata geçirdiği seyahat yasağından daha kapsamlı bir çerçeveye sahip olacağını aktardı.

Edinilen bilgilere göre, taslak metin ABD Dışişleri, Adalet ve İç Güvenlik bakanlıkları ile Ulusal İstihbarat Dairesi arasında son hali verilmek üzere dolaştırılıyor.

KIRMIZI, TURUNCU, SARI KATEGORİ...

Yeni düzenlemede, ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği düşünülen ülkeler “kırmızı”, “turuncu” ve “sarı” kategorilere ayrılacak. Kırmızı kategorideki ülkelerin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı konulurken, turuncu kategoridekilere çeşitli kısıtlamalar getirilecek. Sarı kategorideki ülkelere ise belirlenen eksiklikleri gidermeleri için 60 günlük bir süre tanınacak.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN DA EKLENDİ

Kırmızı listedeki ülkeler arasında Trump’ın önceki yasağında yer alan İran, Yemen, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela’nın bulunacağı, buna ek olarak Afganistan ve Pakistan’ın da dahil edileceği öne sürülüyor. Turuncu ve sarı kategorilere ilişkin ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Trump, ilk başkanlık döneminde “terör saldırılarına karşı ülkeyi koruma” gerekçesiyle başlattığı seyahat yasağıyla uzun süre gündemde kalmış ve bu politika yoğun eleştirilere yol açmıştı. Kasım 2024 seçim kampanyası sırasında ise Trump, yeniden seçilmesi halinde çoğunluğu Müslüman nüfusa sahip bazı ülkelere yönelik yasağı daha geniş ve sert bir şekilde geri getireceği vaadinde bulunmuştu. Yeni düzenlemenin detayları ve uygulanabilirliği, resmi açıklama beklenirken tartışma yaratmaya devam ediyor.