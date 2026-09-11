ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’ın Dallas kentinde gerçekleştirilen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinin kapanış konuşmasında destekçilerine dikkat çeken bir yemin ettirdi.

‘BEN DE DEMOKRATLAR GİBİ HİLE YAPACAĞIM’

İki gün süren kongrenin son bölümünde salondaki Cumhuriyetçilere sağ ellerini kaldırmalarını söyleyen Trump, ardından kendi cümlelerini tekrarlamalarını istedi. Trump’ın destekçilerine söylettiği yeminde Demokratlara yönelik dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"ABD tarihinin, bizi nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına söz veriyorum ki ailemle ve arkadaşlarımla sandığa gideceğim. Kayıtlı olsam da olmasam da bunu yapacağım. Tıpkı onların yaptığı gibi ben de elimden geldiğince (Demokratları kast ediyor) hile yapacağım."

‘TEK BİR KİŞİ BİLE YOKTUR’

Trump, yeminin tamamlanmasının ardından 3 Kasım’da yapılacak seçimlere ilişkin mesajlarını sürdürdü. Salondakilere oy kullanma çağrısı yapan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 Kasım'da sandığa gidip oy vereceğimize yemin ediyoruz. İsterseniz Demokratlara da oy verebilirsiniz ama bu salonda onlara oy verecek tek bir kişinin bile olduğunu sanmıyorum"

‘OY VERMEZSENİZ CEHENNEME GİDERSİNİZ’

ABD Başkanı, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Oy vermezseniz ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz ve ben bunun başınıza gelmesini istemem"