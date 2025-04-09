BD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Çin’in ABD menşeli ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 84'e çıkarmasının ardından daha da kızıştı. Bu gelişmenin hemen ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, özellikle teknoloji devi Apple’ı örnek göstererek, ABD’ye dönüş yapan şirketlerin sayısının arttığını vurguladı. Apple gibi büyük şirketlerin üretim ve operasyonlarını ABD’ye taşımasının, diğer firmalar için de örnek teşkil ettiğini belirten Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Trump "Şirketinizi Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak için HARİKA bir zaman! Apple gibi birçok şirket bunu rekor sayılarda yapıyor. SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ, neredeyse anında elektrik/enerji bağlantısı ve onaylar. Çevresel gecikmeler YOK. BEKLEMEYİN, HEMEN YAPIN!" ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları, Çin’in artan ticaret engellerine karşı ABD’nin iç piyasayı canlandırmaya yönelik stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Diğer yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin’in gümrük vergisi kararını "talihsiz" olarak değerlendirdi. Pekin’e para birimi devalüasyonu yapmama çağrısında bulunan Bessent, Çin hisselerinin ABD borsalarından çıkarılması olasılığının gündemde olduğunu belirtti ve bu konuda nihai kararın Trump tarafından verileceğini açıkladı.