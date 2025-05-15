Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye’ye uygulanan yaptırımların daha da gevşetilmesini önerdi.

Kallas’ın bu adımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın salı günü Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını emredeceğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta Brüksel’de yapacağı toplantıda Şam ile ilişkileri ele alması bekleniyor.

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AB halihazırda enerji, ulaşım ve yeniden inşa konularındaki yaptırımların bir kısmını ve ilgili mali işlemleri gevşetmiş durumda. Eğer Kallas'ın önerisi kabul edilirse, yaptırımlar daha geniş bir düzeyde iptal edilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa’yı ağırladıktan sonra, yaptırımların yenilenme sürecinde Paris’in bu kısıtlamaların tamamen kaldırılması için AB nezdinde girişimde bulunacağını söylemişti.

2013 yılından bu yana uygulanan yaptırımların büyük kısmı her yıl 1 Haziran’da yenileniyor. Dünya Bankası’na göre yeniden inşa maliyeti 250 milyar doları aşan Suriye, Batı yaptırımlarının hafifletilmesi için Avrupa ülkelerine baskı yapıyor.