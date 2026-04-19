Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek kritik bir çıkış yaptı. İran'ın son dönemdeki hamlelerini "ateşkesin ciddi bir ihlali" olarak nitelendiren Trump, buna rağmen diplomasi kapısını tamamen kapatmadı.

"İHLALLER KABUL EDİLEMEZ"

Trump, yaptığı açıklamada İran'ın sahadaki faaliyetlerinin varılan mutabakatlara aykırı olduğunu vurgulayarak, "İran ateşkesi çok ciddi şekilde ihlal etti. Ne yaptıklarını görüyoruz ve bu kabul edilebilir değil," dedi. İhlallerin detaylarına girmese de, bu durumun bölgedeki güvenlik mimarisini tehdit ettiğinin altını çizdi.

"BARIŞ ANTLAŞMASI YAPABİLİRİZ"

Açıklamasının devamında şaşırtıcı bir iyimserlik sergileyen Trump, İran ile yeni bir zemin kurulabileceğine dair sinyaller verdi. "Günün sonunda bir barış anlaşmasına varabileceğimizi düşünüyorum," diyen Trump, iki ülke arasındaki derin krizin diplomatik yollarla çözülebileceğine olan inancını dile getirdi.