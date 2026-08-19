ABD Başkanı Donald Trump, İran’la devam eden gerilime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların yeniden kurulabileceği sinyalini veren Trump, müzakerelerin ilerleyen süreçte tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

'PETROL FİYATLARI DAHA DA DÜŞECEK'

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler hakkında konuşan Trump, çatışmaların sona ermesinin ardından petrol piyasasında önemli bir düşüş yaşanacağını savundu. ABD Başkanı, petrol fiyatlarının savaşın bitmesiyle birlikte “çok daha düşük” seviyelere ineceğini ifade etti.

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Dün gece bölgede çok sayıda teknenin boğazdan geçtiğini öne süren Trump’ın açıklaması, ABD ve İran tarafından yapılan geçişlere ilişkin farklı açıklamaların sürdüğü bir dönemde geldi.

KANADA İLE TİCARET ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Trump’ın gündeminde Kanada ile yürütülen ticaret görüşmeleri de vardı. Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Trump, iki ülkenin bir anlaşma üzerinde uzlaştığını açıkladı.

Anlaşmanın henüz son şekline kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Başkanı, Kanada’dan ABD’ye gönderilecek ürünlere yönelik gümrük vergilerinin uygulanmayacağını söyledi. Trump ayrıca Kanadalı çiftçilerin de yeni tarife düzenlemesinden muaf tutulacağını ifade etti.

KİM JONG UN SORUSUNA TEK KELİMELİK YANIT

Trump’a Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bu yıl içerisinde bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği de soruldu. ABD Başkanı, soruya “Evet” yanıtını verdi.