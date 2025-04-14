ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin özellikle Çin'e karşı uyguladığı ticaret politikalarına dair sert mesajlar verdi.

Trump, mevcut tarifelerde herhangi bir istisnanın olmadığını söyleyerek, yaklaşan Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve elektronik tedarik zincirinin mercek altına alınacağını açıkladı.

Trump, “Hiç kimse, özellikle Çin gibi ABD’ye en kötü muameleyi yapan ülkeler, artık bu dengesiz ticaret sisteminden sıyrılamayacak. Fentanil krizi nedeniyle zaten yüzde 20 tarife uygulanan bu ürünler, yalnızca farklı bir tarife sınıflandırmasına geçirildi,” değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklamasında Amerikan üretiminin önemine dikkat çeken Trump, bu ürünlerin yurtiçinde üretilmesi gerektiğini vurgularken, “ABD artık başka ülkelere, özellikle de düşmanca ticaret yapan Çin’e bağımlı kalamaz. O günler geride kaldı,” dedi. Trump, ana akım medyayı da hedef alarak, gerçekleri bildikleri halde bu gelişmeleri görmezden geldiklerini savundu.

"MUAFİYETLER KALICI DEĞİL"

Trump’ın açıklamaları sonrasında konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de tarifelere ilişkin geçici uygulamalara işaret etti. Bir televizyon kanalına verdiği röportajda Lutnick, bazı teknoloji ürünlerine tanınan muafiyetlerin uzun vadeli olmayacağını söyledi.

“Bu ürünler şu an karşılıklı tarifelerden muaf olabilir; ancak bir ya da iki ay içinde yarı iletkenlere yönelik yeni tarifeler yürürlüğe girecek,” diyen Lutnick, Trump’ın bu ürünlerin ulusal güvenlik açısından ABD’de üretilmesi gerektiğini net bir biçimde ortaya koyduğunu dile getirdi.

GEÇİCİ MUAFİYET LİSETESİ YAYIMLANMIŞTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun 11 Nisan’da yayımladığı düzenlemeyle; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretim ekipmanları, işlemciler, modemler ve güneş panelleri gibi bazı teknoloji ürünleri ek tarifelerden muaf tutulmuştu. Ancak yönetimden gelen son açıklamalar, bu muafiyetlerin kısa süreli olabileceğine işaret ediyor.