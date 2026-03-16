ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesiyle Çinli ByteDance firmasından koparılarak Amerikan sahipliğine geçirilen sosyal medya devi TikTok'un satış anlaşmasında şaşırtıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

Wall Street Journal'ın haberine göre; yeni yatırımcı grubu, anlaşmanın onaylanması karşılığında ABD Hazine Bakanlığı'na toplamda 10 milyar dolara varan devasa bir "işlem ücreti" ödeyecek. Özel sektörler arası bir ticarette devletin bu denli yüksek bir komisyon alması, modern Amerikan finans tarihinde son derece nadir görülen bir durum olarak nitelendiriliyor.

Amerikan ByteDance operasyonunu devralacak yatırımcı konsorsiyumunun içinde yazılım devi Oracle, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım firması MGX ve finansal yatırımcı Silver Lake bulunuyor.

Sızdırılan raporlara göre, bu yatırımcı grubu ocak ayında ABD Hazine Bakanlığı'na 2,5 milyar dolarlık ilk ödemeyi gerçekleştirdi. Toplam miktarın 10 milyar dolara ulaşana kadar bu transferlerin devam etmesi planlanıyor.

Yeni yapıda TikTok tamamen ABD'de faaliyet gösterecek olsa da, ByteDance kârdan bir miktar pay almaya devam edecek.

GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE 'DEVLET KOMİSYONU'

Sektör gözlemcileri ve finans uzmanları, özel şirketler arasında gerçekleşen bir devir işleminde hükümetin doğrudan "işlem ücreti" almasının eşi benzeri olmadığını belirtiyor.

Normal şartlarda bu tür birleşme ve satın alma (M&A) işlemlerinde yatırım bankaları genellikle toplam işlem hacminin sadece yüzde 1'i civarında komisyon alırken, 10 milyar dolarlık bu devlet kesintisi devasa bir meblağ olarak öne çıkıyor.

Başkan Donald Trump, konuya yaklaşımını net bir şekilde özetlemişti: Anlaşmanın gerçekleşmesi karşılığında Amerika Birleşik Devletleri "çok yüksek bir ek ücret" almalıydı ve bu devasa geliri "öylece vermek" niyetinde değillerdi.

TRUMP'IN SİYASİ KAZANIMI VEEKONOMİK MÜDAHALELER

Başkan Trump, Ocak 2026'da Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, TikTok'u kurtarmaya yardımcı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Platformun artık "dünyanın en büyük Amerikalı vatanseverleri" tarafından kontrol edileceğini belirten Trump, TikTok'un özellikle 2024 başkanlık seçimlerinde genç seçmenlere ulaşmasındaki siyasi faydasına da açıkça dikkat çekti.

The Guardian'ın analizine göre TikTok anlaşması, Trump yönetiminin serbest piyasaya yönelik ilk doğrudan ekonomik müdahalesi değil. Hükümet son yıllarda stratejik önemi nedeniyle Intel ve nadir toprak elementleri çıkaran USA Rare Earth gibi dev şirketlerden de doğrudan hisse satın almıştı.