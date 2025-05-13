ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul görüşmelerine gelmeyeceğini ve görüşmelerde ABD'yi Özel Temsilcisi Keith Kellogg ve Steve Witkoff'un temsil edeceğini duyurmuştu.

Trump, daha önce İstanbul'daki konuşmalarda önemli bir ilerleme kaydedilmesi halinde Körfez ülkelerine olan ziyaretlerini yarıda keserek İstanbul'a gelebileceğini belirtmişti.

PUTİN ŞARTI

ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg'dan yeni bir açıklama daha geldi. AA'nın geçtiği habere göre Rus lider Putin'e işaret eden Kellogg, “Devlet Başkanı Putin’in (İstanbul'a) gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" ifadelerini kullandı.

DIŞ BASINDA GENİŞ YER BULDU

Trump'ın İstanbul ziyareti dış basında da geniş yer buldu. Kremlin Salı günü yaptığı açıklamada, "Rus tarafı, Perşembe günü yapılması planlanan müzakerelere yönelik hazırlıklarını sürdürüyor" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Pazar günü doğrudan Kiev ile müzakerelere yeniden başlamayı teklif etmesi ve İstanbul görüşmelerini önermesinin ardından geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, Beyaz Saray’a müzakere sürecine ‘hazır’ olduğunu göstermek amacıyla sembolik bir adım atarak, İstanbul’a şahsen uçmaya hazır olduğunu belirtti ve Putin’i de aynı şeyi yapmaya çağırdı.

Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, Salı günü gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında bu hafta İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen doğrudan görüşmelerle ilgili "hâlâ mümkün" demişti.

Rus heyetinin kimlerden oluşacağına ve başkanlık edecek kişiye dair sorulara ise Peskov, "Bunu başkan Putin uygun gördüğü zaman açıklayacağız" şeklinde yanıt verdi.

REUTERS: TRUMP İSTANBUL'A GİTMEYECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin’in şahsen İstanbul’da bulunması beklenmiyor. Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bu olasılığı dile getirmişti. ancak Reuters’ın son haberine göre, Başkan Trump da Türkiye’de olmayacak.

ZELENSKİ DE ÇAĞRI YAPTI

Zelenski ise "Hepimiz Ukrayna’da, Başkan Trump’ın bu toplantıya Türkiye’de katılmasını çok isteriz. Bu doğru bir fikir. Çok şeyi değiştirebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN KÖRFEZ ZİYARETLERİ VAR

Trump ise bu çağrıya yanıt olarak, “Gerçekten oraya uçmayı düşünüyorum” demişti. Ancak bu, Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi kapsayan Körfez ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmek zorunda kalacak.