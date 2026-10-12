ABD yönetiminin, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik derin saldırılarını durdurması için Kiev yönetimine baskı yaptığı ve silah tedarik sistemini durdurma tehdidinde bulunduğu bildirildi.

Avrupalı yetkililere dayandırılan bilgilere göre Washington, Ukrayna ile istihbarat paylaşımını kesme ve ABD silahlarının tedarik edildiği "Öncelikli Ukrayna Gereksinimleri" Listesi mekanizmasını askıya alma uyarısında bulundu.

Bu uyarı, ABD Başkanı'nın 'Ukrayna ve Rusya arasında enerji ateşkesini" duyurmasından hemen sonra geldi.

HERKESİ TEKER TEKER ARADILAR

Cumartesi ve pazar günleri ABD'li yetkililerden telefon alan ya da bu konuda bilgilendirilen Avrupalı yetkililer, ABD'nin Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları sona erdirmek amacıyla Avrupa başkentleri ve Kiev nezdinde girişimde bulunduğunu belirtti.

Beyaz Saray ise söz konusu telefon görüşmelerini doğrulamayı veya yorum yapmayı reddetti.

Bir ABD savunma yetkilisinden telefon aldığını ifade eden bir yetkili, "Kiev'i arıyorlar... [Avrupa'daki] herkesi arıyorlar" dedi.

ABD yetkililerinin temas kurduğunu belirten kişilerden birinin de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin askeri danışmanı ve 93. Mekanize Tugayı'nın eski generali Pavlo Palisa olduğu aktarıldı.

TRUMP DUYURDU, TARAFLAR SESSİZ

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Trump paylaşımında, "Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir ENERJİ ATEŞKESİ sağlanmıştır. Her iki taraf da kabul etmiştir. İhlal etmeyin!" ifadelerini kullandı.

Ancak Zelenski'nin ofisi böyle bir anlaşmadan haberdar olmadığını bildirirken, Rusya'nın anlaşmayı kabul edip etmediği netleşmedi.

'ATEŞKESİ DUYAN YOK'

Trump'ın enerji ateşkesi sağlandığı yönündeki iddiasından kısa bir süre önce Zelenski, pazar sabahı ABC News'e verdiği demeçte böyle bir anlaşmaya yönelik arzusunu yinelemişti.

Ancak Trump'ın açıklamasından hemen sonra Financial Times'a konuşan Zelenski'ye yakın üst düzey bir Ukraynalı yetkili, "Şu anda tamir ekiplerimiz az önce gerçekleşen Rus saldırılarının ardından Kiev'de elektrik ve su tedarikini yeniden sağlıyor... Ateşkesi kimse duymadı" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray, Ukrayna'da seçimlerin düzenlenebilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 60 günlük tam bir ateşkese zorlamaya dönük Zelenski tarafından yapılan öneriyi Trump'ın dikkate alıp almayacağı konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.