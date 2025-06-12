ABD Başkanı Trump, tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, başkent Washington'da bulunan Kennedy Merkezi'ne girişte basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Ticaret müzakereleri için tanınan süreyi uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "İsterdim ama buna ihtiyacımız olacağını sanmıyorum." cevabını verdi.

Trump, Çin ile "harika" bir anlaşma yaptıklarını belirterek, anlaşmadan çok memnun olduklarını ve ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarını kaydetti.

Daha önce İngiltere ile de ticaret anlaşması imzalandığını hatırlatan Trump, "Şu anda anlaşmalar açısından çok iyi gidiyoruz." diye konuştu.

Trump, bir noktada ülkelere mektuplar göndereceklerini ifade ederek, "İşte anlaşma bu, kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz, ABD'de alışveriş yapmak zorunda değilsiniz." diyeceklerini anlattı.

Birçok ülkenin kendileriyle anlaşma yapmak istediğini dile getiren Trump, Japonya, Güney Kore ve daha birçok ülkeyle görüştüklerini bildirdi.

Trump, "Şu anda yaklaşık 15 ülkeyle görüşüyoruz ama bildiğiniz gibi toplamda 150'den fazla ülke var ve hepsiyle görüşemeyiz. Bu yüzden yaklaşık bir buçuk iki hafta içinde bazı ülkelere mektup gönderip anlaşmanın ne olduğunu söyleyeceğiz." dedi.