Donald Trump, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Umman ve İran ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası geçişe açık kalacağını savunarak, “Umman Hürmüz konusunda herkes gibi davranmak zorunda. Aksi halde onları havaya uçururuz” dedi. ABD Başkanı, boğaz üzerinde hiçbir ülkenin tek başına kontrol kuramayacağını öne sürdü.

Washington yönetimi ile Tahran arasındaki gerilimin merkezinde, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemiler için Umman ile ortak bir kontrol ve ücretlendirme mekanizması oluşturma isteğinin bulunduğu iddia edildi. ABD ise bu plana karşı çıkarak uluslararası serbest geçiş ilkesinin korunacağını vurguluyor.

Öte yandan Beyaz Saray, İran ve Umman’a Hürmüz Boğazı yönetiminin bırakılacağı ve ABD askerlerinin bölgeden çekileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu mutabakat taslağının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İran devlet televizyonu ise Pakistan arabuluculuğunda hazırlandığı öne sürülen 14 maddelik bir mutabakat metnine ulaşıldığını iddia etti. Haberde, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin İran ve Umman koordinasyonunda yönetilmesinin planlandığı ileri sürüldü.