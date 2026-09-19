ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin yapay zeka teknolojisindeki öncülüğünü korumak istediğini belirterek “Yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı” atayacağını ifade etti.

‘ÇOK DAHA BÜYÜK VE ETKİLİ OLACAK’

Yapay zekanın ekonomik etkisine de dikkat çeken Trump, “Yapay zeka bir sonraki sanayi devrimi veya internet çağı niteliğindedir ancak çok daha büyük ve etkili olacak, muhtemelen ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 25'i kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır” dedi.

Trump, ABD’nin yapay zeka yarışında Çin ve diğer ülkelerin önünde olduğunu savunurken, bu üstünlüğün korunması gerektiğini belirtti.

‘BÜYÜMESİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE ENGELLEMEYECEĞİZ’

Yapay zeka sektörüne yönelik yaklaşımını da açıklayan Trump, “Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız. Aksine büyürken ona sahip çıkacağız, destek olacak ve onu takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca yapay zeka alanındaki yeni yapılanmayı, ilk başkanlık döneminde kurduğu Uzay Kuvvetleri’ne benzetti.

SPACE FORCE BENZERİ

ABD Başkanı, “Bu amaçla ilk dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarıya imza atan Uzay Kuvvetleri'ne (Space Force) benzer şekilde bir yapay zeka gücü (AI Force) oluşturuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’ın açıklamasında AI Force’un nasıl yapılandırılacağına veya hangi kurum bünyesinde faaliyet göstereceğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

'YAPAY ZEKAYI HEDEF ALIYORLAR'

Trump, paylaşımında Demokratları da hedef aldı. ABD kamuoyunun yıllar boyunca Rusya’nın seçimlere müdahalesi, azil süreci, küresel ısınma ve erkeklerin kadın sporlarında yer alması gibi konularla meşgul edildiğini savunan Trump, şimdi ise yapay zekaya yönelik çalışmaların engellenmeye çalışıldığını öne sürdü.

Trump ayrıca, “Tıpkı çok daha geniş bir şüphe alanını kapsadığı için 'küresel ısınma' terimini "iklim değişikliği' olarak değiştirmeleri gibi şimdi de doğrudan yapay zekayı hedef alıyorlar” yorumunda bulundu.